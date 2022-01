Mihajlovic: «Chi ha deciso di giocare deve averlo fatto pensando che il Covid non riguardi i giocatori» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, in trasferta. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia. Qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso su quella razionale, ma ora non è più così. Spero solo che chi ha deciso lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori ma solo le persone normali, o pensando che il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tutto fatto e questo non dev’essere una scusa per noi. Il gruppo è meraviglioso, hanno dimostrato le loro qualità umane, anche in periodi più duri e difficili rispetto a quest’ultimo. Faremo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, in trasferta. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia. Qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso su quella razionale, ma ora non è più così. Spero solo che chi halo abbiain buona fede,che ilnoni calciatori ma solo le persone normali, oche il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tuttoe questo non dev’essere una scusa per noi. Il gruppo è meraviglioso, hanno dimostrato le loro qualità umane, anche in periodi più duri e difficili rispetto a quest’ultimo. Faremo ...

