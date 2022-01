Mai pensato a un orologio in bronzo?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Hai maiche ilpotrebbe essere proprio il giusto compromesso tra un materiale appariscente come l'oro e uno decisamente più anonimo come l'acciaio? Se la tua risposta è «no» abbiamo selezionato cinque modelli di orologi che ti faranno subito ricredere Tudor Black Bay Fifty-Eight Bronze Edizione boutique da veri appassionati, il Tudor Black Bay Fifty-Eight Bronze ha una cassa inda 39 mm abbinata ad un bracciale dello stesso materiale con una nuova chiusura ridisegnata per la regolazione rapida della lunghezza del bracciale attraverso 5 posizioni e fino a 8 mm di lunghezza (e fornito con un cinturino addizionale in tessuto jacquard). Sul quadrante color marrone-sfumato con finitura opaca si muovono le tipiche lancette Snowflake. Il movimento automatico al suo interno è certificato ...