Iliad, problemi alla rete. E’ “Iliad down” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Iliad segnala problemi alla rete da questa mattina. Sono più di un centinaio gli utenti di diverse città italiane a indicare difficoltà con il gestore telefonico che non funzionerebbe a Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia, Perugia, Napoli e Cagliari.I primi malfunzionamenti sono cominciati intorno alle 9 di stamattina e tutt’ora in corso, dato che sembra suggerire che al momento il problema non sia troppo esteso. Diverse le segnalazioni anche sui social: su Twitter si parla di “Iliad down’. Iliad a settembre 2021 aveva oltre 8 milioni di utenze attive in Italia. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 10 gennaio 2022)segnalada questa mattina. Sono più di un centinaio gli utenti di diverse città italiane a indicare difficoltà con il gestore telefonico che non funzionerebbe a Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia, Perugia, Napoli e Cagliari.I primi malfunzionamenti sono cominciati intorno alle 9 di stamattina e tutt’ora in corso, dato che sembra suggerire che al momento il problema non sia troppo esteso. Diverse le segnalazioni anche sui social: su Twitter si parla di “’.a settembre 2021 aveva oltre 8 milioni di utenze attive in Italia. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

bastet : Dopo #Iliad, ora anche problemi di banda con #Fastweb. Oggi è più il lunedì di tutti i lunedì. #mondaymotivation #10gennaio - nuovasocieta : Iliad, problemi alla rete. E’ “Iliad down” - infoitscienza : Iliad Down, problemi a connessione e chiamate: come contattare l'assistenza - infoitscienza : ILIAD DOWN: riscontrati problemi in tutta ITALIA - infoitscienza : Disservizio iliad in corso: segnalati problemi con le chiamate verso la rete fissa · Risolto -