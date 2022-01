Il Salto Quantico (Di lunedì 10 gennaio 2022) da Porto X(canale Telegram: t.me/Porto X ) Secondo la fisica quantistica, la realtà, tutta la realtà – se osservata nella sua “manifestazione” sotto forma di particelle e non di onde – è fatta di un’infinità di quanti di luce, che vengono detti fotoni. I quanti di luce creano dunque la nostra realtà. Immaginiamo di osservare … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) da Porto X(canale Telegram: t.me/Porto X ) Secondo la fisica quantistica, la realtà, tutta la realtà – se osservata nella sua “manifestazione” sotto forma di particelle e non di onde – è fatta di un’infinità di quanti di luce, che vengono detti fotoni. I quanti di luce creano dunque la nostra realtà. Immaginiamo di osservare … proviene da Database Italia.

