Ha taciuto di avere l’Aids contagiando l’ex compagna poi morta: condannato a 22 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una condanna a ventidue anni per avere taciuto di avere l’Hiv e avere avuto rapporti sessuali con almeno due donne, trasmettendo il virus e arrivando a provocare la morte della sua ex compagna, dalla quale aveva avuto anche un figlio, deceduta nel 2017 all’età di 45 anni. Questa è la sentenza della corte d’Assise di Messina nei confronti di Luigi De Domenico, 58enne messinese accusato di omicidio volontario e lesioni personali aggravate. Una storia drammatica, lunga e costellata di omissioni perpetrate perfino quando la ex compagna si ammalò. Una storia perfino doppia: al silenzio di De Domenico – da provare ancora anche in altri gradi di giudizio – si è, infatti, aggiunto un episodio di malasanità, figlio di gravissimi pregiudizi, come hanno scritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una condanna a ventidueperdil’Hiv eavuto rapporti sessuali con almeno due donne, trasmettendo il virus e arrivando a provocare la morte della sua ex, dalla quale aveva avuto anche un figlio, deceduta nel 2017 all’età di 45. Questa è la sentenza della corte d’Assise di Messina nei confronti di Luigi De Domenico, 58enne messinese accusato di omicidio volontario e lesioni personali aggravate. Una storia drammatica, lunga e costellata di omissioni perpetrate perfino quando la exsi ammalò. Una storia perfino doppia: al silenzio di De Domenico – da provare ancora anche in altri gradi di giudizio – si è, infatti, aggiunto un episodio di malasanità, figlio di gravissimi pregiudizi, come hanno scritto ...

OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: Ha taciuto di avere l’Aids contagiando l’ex compagna poi morta: condannato a 22 anni - ParliamoDiNews : Ha taciuto di avere l`Aids contagiando l`ex compagna poi morta: condannato a 22 anni - Il Fatto Quotidiano #taciuto… - fattoquotidiano : Ha taciuto di avere l’Aids contagiando l’ex compagna poi morta: condannato a 22 anni - 03Cannella : @nicola_official @salda__ Quando avere giocato contro il Genoa senza 3/4 di squadra e gli avete dato 6 pere non ave… - divanocucina : Come ragazzi non avete già porto i vostri omaggi e ringraziato solaia per avere detto una frase sottovoce mentre pe… -