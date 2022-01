Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli al Grande Fratello Vip: arriva la proposta di matrimonio (Di martedì 11 gennaio 2022) Botto di emozioni per Giucas Casella, che al Grande Fratello Vip ritrova la compagna della sua vita Valeria Perilli. La coppia, dopo oltre 4 mesi di distacco, si ritrova in un’emozionante incontro dove l’illusionista riceve dichiarazioni al miele da parte della sua donna: “Ti sono sempre stata accanto, e sempre lo rimarrò“. A seguire il concorrente improvvisa una proposta di matrimonio, inginocchiandosi alla sua Valeria. Giucas Casella e Valeria Perilli: l’incontro al GF Vip Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip riserva una bellissima sorpresa per uno dei concorrenti simbolo di questa edizione: ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Botto di emozioni per, che alVip ritrova ladella sua vita. La coppia, dopo oltre 4 mesi di distacco, si ritrova in un’emozionante incontro dove l’illusionista riceve dichiarazioni al miele da parte della sua donna: “Ti sono sempre stata accanto, e sempre lo rimarrò“. A seguire il concorrente improvvisa unadi, inginocchiandosi alla sua: l’incontro al GF Vip Il nuovo appuntamento con ilVip riserva una bellissima sorpresa per uno dei concorrenti simbolo di questa edizione: ...

