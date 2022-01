Gf Vip 6, Jessica Selassié sempre in mezzo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Lui la accusa: “Sei tu che glielo permetti!” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nervi sempre più tesi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, una delle coppie di fatto di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo? Un terzo incomodo che sta facendo parecchio discutere l’ex tentatore e l’ex tronista di Uomini e Donne: Jessica Selassié. Sin dall’inizio la principessa di Etiopia aveva palesato un interesse nei confronti dell’ultimo arrivato, che però ben presto si è buttato tra le braccia dell’amica Sophie. Durante un confronto in giardino, in cui erano presenti altri coinquilini come Giacomo Urtis, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, la Codegoni ha spiegato il motivo per cui lei e Basciano ultimamente non si intendono molto: Io in maniera molto diretta gli dò dei consigli (ad ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nervipiù tesi tra, una delle coppie di fatto di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il motivo? Un terzo incomodo che sta facendo parecchio discutere l’ex tentatore e l’ex tronista di Uomini e Donne:. Sin dall’inizio la principessa di Etiopia aveva palesato un interesse nei confronti dell’ultimo arrivato, che però ben presto si è buttato tra le braccia dell’amica. Durante un confronto in giardino, in cui erano presenti altri coinquilini come Giacomo Urtis, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge, laha spiegato il motivo per cui lei eultimamente non si intendono molto: Io in maniera molto diretta gli dò dei consigli (ad ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Jessica Selassié sempre in mezzo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Lui la accusa: “Sei tu che gl… - ParliamoDiNews : GF Vip 6, Soleil Sorgé e Sophie Codegoni ironizzano sulla vita sessuale di Jessica Selassié | Il Vicolo delle News… - ilgiornalistaa : Grande Fratello Vip: Jessica Selassiè si mette in mezzo tra la love story di Sophie e Alessandro, lei sbotta: 'Sta.… - infoitcultura : GF Vip, Sophie arrabbiata con Jessica per quella frase sugli slip di Basciano: cosa gli aveva chiesto - infoitcultura : Soleil Sorge “Delia al GF Vip? Non ha senso!”/ Jessica: “Mica eri l’amante di Alex!” -