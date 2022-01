Esonero Shevchenko | fiducia a tempo fino al Milan

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ore calde per il possibiledi: il summit in casa Genoa si è risolto con un nulla di fatto ma laè a breve termine Continuano a rincorrersi le voci sull’di Andryi. Il tecnico rischia di finire a breve la sua avventura al Genoa, con sullo sfondo il possibile approdo alla Nazionale della Polonia. Il vertice di oggi in rossoblù non ha portato in dote novità, con l’idea di concedere all’ucraino(pochissima) a scadenza. La sfida di Coppa Italia contro ilpuò essere l’ultima chance. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, potrebbe lasciare il Genoa senza aspettare l'. L'allenatore ucraino, infatti, potrebbe diventare il nuovo ct della Polonia se Fabio Cannavaro non dovesse accettare l'incarico. Un ..., attualmente positivo al Covid, in caso dipotrebbe essere sostituito da Davide Ballardini o Rolando Maran, entrambi sotto contratto fino al prossimo giugno. Calciomercato 2020, le ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ore calde per il possibile esonero di Shevchenko: il summit in casa Genoa si è risolto con un nulla di fatto ma la fiducia è a breve termine Continuano ...Ancora rischio esonero in Serie A. L'inizio del 2022 porta ad inevitabili riflessioni tra le squadre in lotta per non retrocedere ...