Emilio Gianatti per gli amici a 4 zambe si aprono le porte

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 gennaio 2022) A partire da questa settimana all’interno delle filiali di Banca CIS glia quattro zampe sono i benvenuti e, in alcune di esse, è stato predisposto un apposito spazio dove potranno mangiare qualcosa e bere. Da tempo le cronache estive ci hanno abituato a casi di animali rimasti in auto andati incontro a colpi di calore, con esiti e conseguenze talora mortali. Inoltre bisogna considerare gli stress emotivi che subiscono gli animali lasciati soli in contesti non abituali. “È senza dubbio un’iniziativa doverosa verso i nostri piccoli animali e i loro proprietari, che sempre più spesso prediligono strutture e servizi aperti anche ai loro inseparabili”, ha sottolineato il vice direttore di Banca CIS, che ieri ha ufficialmente inaugurato il servizio presso la filiale Banca CIS di Domagnano. ...