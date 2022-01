Djokovic non vaccinato "ma può restare". Australian Open, il giudice smentisce il governo: scenario assurdo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ha vinto il primo set, Novak Djokovic, nella partita ormai infinita con il governo Australiano. Il tennista croato, non vaccinato, potrà giocare comunque l'Australian Open: è la sentenza del giudice Kelly, che ha definito "irragionevole" la decisione politica di rispedire in patria il giocatore. Djokovic era atterrato in Australia mercoledì scorso, presentando una esenzione medica per giustificare la sua mancata vaccinazione. Risultato: l'Australian Border Force ha cancellato il visto del croato (per entrare in Australia è obbligatorio presentare il certificato vaccinale ani Covid) e dopo il ricorso dell'atleta, il giudice ha disposto il suo rilascio entro 30 minuti. Al numero 1 del circuito Atp dovrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ha vinto il primo set, Novak, nella partita ormai infinita con ilo. Il tennista croato, non, potrà giocare comunque l': è la sentenza delKelly, che ha definito "irragionevole" la decisione politica di rispedire in patria il giocatore.era atterrato in Australia mercoledì scorso, presentando una esenzione medica per giustificare la sua mancata vaccinazione. Risultato: l'Border Force ha cancellato il visto del croato (per entrare in Australia è obbligatorio presentare il certificato vaccinale ani Covid) e dopo il ricorso dell'atleta, ilha disposto il suo rilascio entro 30 minuti. Al numero 1 del circuito Atp dovrà ...

Advertising

RobertoBurioni : Nel 2019 Djokovic ha guadagnato oltre 50 milioni di euro. Mi chiedo perché non si sia preso - magari strapagandolo… - SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - Adnkronos : Il governo ribadisce che l’infezione da #Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione medica.… - disaste65750561 : @overthelux Si potrebbe anche ipotizzare che se hai soldi per pagare avvocati di un certo livello puoi spuntarla su… - DanyRoss70 : RT @quieto62: Per ulteriore chiarezza: il giudice non ha stabilito che Djokovic è Spartaco, che (non) vaccinarsi è OK o KO o similia. Ha so… -