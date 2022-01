Coppa Italia, la designazione per Napoli-Fiorentina: scelti arbitro e VAR (Di lunedì 10 gennaio 2022) Esordio in Coppa Italia per il Napoli, che giovedì sera, al Diego Armando Maradona, sfiderà la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano. In questi minuti è stata resa nota la sestina arbitrale per il match, valido per i quarti di finale della competizione nazionale. Dirigerà il match Ayroldi, con Dionisi al VAR. FOTO: Getty – arbitro Ayroldi Napoli Fiorentina di Coppa Italia, scelti arbitro e VAR: la sestina completa Napoli – Fiorentina Giovedì 13/01 h. 18.00 AYROLDI ROCCA – DI MONTE IV: FOURNEAU VAR: DIONISI AVAR: PAGANESSI Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Esordio inper il, che giovedì sera, al Diego Armando Maradona, sfiderà ladi mister Vincenzono. In questi minuti è stata resa nota la sestina arbitrale per il match, valido per i quarti di finale della competizione nazionale. Dirigerà il match Ayroldi, con Dionisi al VAR. FOTO: Getty –Ayroldidie VAR: la sestina completaGiovedì 13/01 h. 18.00 AYROLDI ROCCA – DI MONTE IV: FOURNEAU VAR: DIONISI AVAR: PAGANESSI

Advertising

IFTVofficial : Happy 122nd birthday to @OfficialSSLazio ???? ?????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ???? Scudetti ?? UEFA Supe… - sscnapoli : ?? Variazione di calendario! ?? Coppa Italia Frecciarossa, #NapoliFiorentina giovedì 13 gennaio ore 18:00. ?? 3^ gi… - GoalItalia : ?? Gli anni d'oro al Milan ???? ?? Il trionfo Mondiale ?????? ?? La Coppa Italia vinta al timone del Napoli ?? Gennaro Gat… - gilnar76 : Coppa Italia, la designazione per #Napoli-Fiorentina: scelti arbitro e VAR #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - infoitsport : Coppa Italia, gli ottavi di finale in TV in chiaro: date, orari e dove vederli -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Supercoppa e Coppa Italia, le designazioni: l'arbitro di Inter - Juventus Settimana intensa con la finale di Supercoppa italiana e le gare di Coppa Italia: le designazioni arbitrali Neanche il tempo di metabolizzare la 21/a giornata di Serie A che si torna in campo con le sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia e la finale di ...

A Manchester lo stesso dibattito che c'era alla Juve: Ronaldo è stato un affare? Lui chiama Mendes Lo riporta in Italia il Messaggero. Il club è alla deriva da quasi un decennio. Da quando, nel 2013,... una Coppa di Lega e una Europa League. Anche sul fronte commerciale non va meglio. Sono proprio ...

Riparte la Coppa Italia: attenti a non snobbarla, può rivelarsi un trampolino La Gazzetta dello Sport Virtus, sospiro di sollievo: l’infortunio di Teodosic non è così grave Il fuoriclasse serbo dovrebbe infatti 5 tornare in campo nel giro di tre settimane, indicativamente a inizio febbraio per poi essere pronto per la Final Eight di Coppa Italia che si disputerà a ...

Coppa Italia, Atalanta – Venezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale La partita Atalanta - Venezia del 12 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022 ...

Settimana intensa con la finale di Supercoppa italiana e le gare di: le designazioni arbitrali Neanche il tempo di metabolizzare la 21/a giornata di Serie A che si torna in campo con le sfide valide per gli ottavi di finale die la finale di ...Lo riporta inil Messaggero. Il club è alla deriva da quasi un decennio. Da quando, nel 2013,... unadi Lega e una Europa League. Anche sul fronte commerciale non va meglio. Sono proprio ...Il fuoriclasse serbo dovrebbe infatti 5 tornare in campo nel giro di tre settimane, indicativamente a inizio febbraio per poi essere pronto per la Final Eight di Coppa Italia che si disputerà a ...La partita Atalanta - Venezia del 12 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022 ...