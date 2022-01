Canone RAI | scadenza al 31 gennaio 2022 per l’esenzione

borghi_claudio : Uno paga lo stipendio del parlamentare che ha votato ma a quanto pare io pago lo stipendio a CERASA e c. e la cosa… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Io, cittadina italiana, che pago il canone della Rai da una vita, voglio vederci chiaro sulla nuova amministrazione Fuo… - francescagraz1 : Io, cittadina italiana, che pago il canone della Rai da una vita, voglio vederci chiaro sulla nuova amministrazione… - riccardo_cugusi : @Musso___ La Rai è talmente specchiata, che non solo ti OBBLIGA a pagare il canone, ma nel caso di disdetta non ti… - FlorenskijPavel : RT @lucabattanta: @Brunello6121 @mfrittella ripubblico -

Ultime Notizie dalla rete : Canone RAI

Con l'arrivo del nuovo anno, si riparte con il versamento dei contributi trimestrali per il lavoro domestico, il versamento IVA e Tobin Tax , fino ad arrivare al bollo auto e al. Ecco le ...In Italia nel 2015 ogni nucleo familiare abbonato pagava ilfino a luglio del 2016 nella misura di 112 euro, pari a 30 centesimi per giorno come fonte del finanziamento del "servizio ...Dal 2023 il canone rai sarà eliminato dalla bolletta elettrica. La dichiarazione presentata entro il 31 gennaio esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno Canone Rai, esenzione e dichiarazio ...In Italia ogni nucleo familiare abbonato paga 25 centesimi per giorno come fonte del finanziamento del “Servizio Pubblico”, mentre per il tedesco ne sborsa €0,58, l’inglese €0,50, il francese €0,38. A ...