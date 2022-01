Calcio: Juventus, Danilo parzialmente in gruppo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - Dopo il successo in trasferta sulla Roma, la Juventus si è ritrovata questa mattina alla Continassa: come sempre, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, campo per il resto del gruppo. In particolare, in campo, l'attenzione è stata rivolta al lavoro tecnico, con esercitazioni per lo sviluppo della manovra, per la fase difensiva e sulle situazioni di gioco in partita. Danilo si è allenato parzialmente con il gruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - Dopo il successo in trasferta sulla Roma, lasi è ritrovata questa mattina alla Continassa: come sempre, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, campo per il resto del. In particolare, in campo, l'attenzione è stata rivolta al lavoro tecnico, con esercitazioni per lo sviluppo della manovra, per la fase difensiva e sulle situazioni di gioco in partita.si è allenatocon il

