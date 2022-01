Calcio a 5 | calendario Europei 2022 | orari giornalieri | date | programma | tv

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dal 19 gennaio al 4 febbraio l’Olanda ospiterà la fase finale deglidia 5. L’Italia di Massimiliano Bellarte è stata inserita nel Gruppo B con il Kazakistan, la Slovenia e la Finlandia. Gli azzurri, che hanno mancato la qualificazione ai Mondiali 2021 in Lituania, hanno voglia di mettersi in luce in questa competizione per riprendere il filo del discorso interrotto e dimostrarsi all’altezza della situazione in ambito internazionale. Il Portogallo campione in carica è stato invece inserito nel Girone A con l’Olanda padrona di casa, ma anche Ucraina e la vincente dello spareggio tra Serbia e Bielorussia (15-17 novembre), con la Spagna che invece affronterà Georgia, Azerbaigian e Bosnia Erzegovina nel gruppo D.a 5,: i convocati dell’Italia. ...

Advertising

tv_e_calcio : Prossima partita di campionato a Bergamo con l'Atalanta, altri con lo Spezia ma devo sentir dire che il calendario… - frasc77 : @PalmiraWorld @Max1969Av Il calendario di quest’anno è stato fatto malissimo per il mondiale che si gioca a dicembr… - sportli26181512 : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 22^ giornata: La terza giornata di ritorno del campionato di Serie A… - andreastoolbox : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 22^ giornata | Sky Sport - SkySport : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 22^ giornata #SkySport #SkySerieA #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio calendario

... che "potranno comunque usufruirne per tutta la durata del girone di ritorno, come da nuovo". Allo stato i tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento sono circa 450, mentre nell'ultima ...Con lo sport e ilgiovanile e dilettantistico, che si adegua alle nuove regole. Super Green ... La Lombardia definisce il nuovo: Eccellenza al 30 gennaio, 13 febbraio la ripartenza per ...Dopo la tornata dei match di dicembre, la Coppa Italia di calcio 2021-2022 è pronta a tornare in scena con la prima parte dell'agenda relativa agli ottavi di finale. Fra mercoledì 12 e giovedì 13 gen ...Prosegue il cammino della Serie A di calcio 2021-2022, dopo l'intensa giornata di ieri che ha visto svolgersi gran parte delle partite del 21^ turno. Gran parte, e non tutte come da programma, in quan ...