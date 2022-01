Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario delle gare (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo Oberhof è il momento di Ruhpolding. La Coppa del Mondo di Biathlon prosegue con grande velocità e si rimane sempre in Germania per il prossimo round del massimo circuito internazionale. In Baviera assisteremo a tante gare interessanti nella sede che aveva già proposto sul finire del 2021 la rassegna del World Team Challenge a cui hanno preso parte Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Un programma di gare che prevede in apertura, mercoledì 12 gennaio, la sprint femminile, seguita dal medesimo format al maschile il giorno successivo. Venerdì 14 gennaio poi vi sarà la prova a squadre femminile replicata il 15 da quella maschile. A far calare il sipario, domenica 16 gennaio, saranno i due inseguimenti femminile e maschile. Di seguito il programma e come ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo Oberhof è il momento di. Ladeldiprosegue con grande velocità e si rimane sempre in Germania per il prossimo round del massimo circuito internazionale. In Baviera assisteremo a tanteinteressanti nella sede che aveva già proposto sul finire del 2021 la rassegna del World Team Challenge a cui hanno preso parte Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Undiche prevede in apertura, mercoledì 12 gennaio, la sprint femminile, seguita dal medesimo format al maschile il giorno successivo. Venerdì 14 gennaio poi vi sarà la prova a squadre femminile replicata il 15 da quella maschile. A far calare il sipario, domenica 16 gennaio, saranno i due inseguimenti femminile e maschile. Di seguito ile come ...

zizionice : RT @neveitalia: Le classifiche di Coppa del Mondo dopo Oberhof. Roeiseland in fuga solitaria, Fillon Maillet torna leader #biathlon @AleBer… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Le classifiche di Coppa del Mondo dopo Oberhof. Roeiseland in fuga solitaria, Fillon Maillet torna leader #biathlon @AleBer… - neveitalia : Le classifiche di Coppa del Mondo dopo Oberhof. Roeiseland in fuga solitaria, Fillon Maillet torna leader #biathlon… - bobinetv : Sci: Conclusa la quinta tappa della Coppa del mondo di biathlon 2022 #valledaosta #sci - - neveitaliasport : RT @neveitalia: Gli sci si toccano, Jacquelin cade dopo il poligono - Biathlon, Coppa del Mondo -