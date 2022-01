(Di lunedì 10 gennaio 2022) Bruno60ma se ne sente addosso appena la metà: dopo 7 stelle Michelin in oltre 40di carriera, con diversi ristoranti aperti sia in Italia che all’estero, libri di cucina di successo, la partecipazionegiudice a tutte le edizioni di Masterchef e la conduzione su Sky di ‘4 Hotel’, lo chef emiliano‘alla grande’: vorrebbe cucinare per la Regina Elisabetta e fare un film sul mondo della cucina insieme a Johnny Depp,ha confessato in una recente intervista. Desideri a parte, quella di, che festeggerà il compleanno il 12 gennaio, è stata una vita passata ai fornelli grazie alla grande passione ereditata dalla nonna che gli insegnò i primi rudimenti del mestiere. Poi la scuola ...

StraNotizie : Barbieri compie 60 anni ma sogna ancora, come un ragazzo -

Da 'Oggi' brunoBruno60 anni e a OGGI si racconta in un'intervista in edicola da domani. Oggi è il re di 'MasterChef' ma ricorda quando a 17 anni era sulle navi da crociera: 'Lavoravo 19 ore al giorno, ...In quanto al suo ruolo, da molti ritenuto 'cattivo', ha spiegato quale comportamento dei concorrenti lo manda davvero su tutte le furie: Masterchef, Bruno60 anni: gli inizi ...