Aung San Suu Kyi | condannata in Birmania ad altri 4 anni di carcere

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La politica birmanaSan Suu Kyi è stataa scontare 4di prigione dal tribunale del Myanmar. L’accusa è quella di importazione illegale di walkie-talkie e la donna era già stataper altre violazioni a suo carico. Si tratta solo di una parte del processo per cui alla fine rischiadecenni di detenzione. Le condanne diSan Suu KyiSan Suu Kyi famosa per il suo attivismo in difesa dei diritti umani in, e da tempo contro la dittatura militare del suo paese, che ora controlla anche il sistema giudiziario, era già agli arresti domiciliari dopo essere stata arrestata il 1º febbraio 2021 durante un colpo di Stato guidato dalle forze armate del Paese, per rovesciare il governo istaurato a seguito ...

Cronaca dal MondoSuu Kyi, la Premio Nobel per la pace nuovamente condannata: a[...] Nuova condanna perSuu Kyi, la Premio Nobel per la pace al centro di un'odissea s [...] L'...Myanmar,Suu Kyi condannata per un walkie - talkie. Il Premio Nobel per la pace ha violato le restrizioni anti Covid. Argomenti trattatiSuu Kyi condannata a 4 anni Le continue accuse ad...Aung San Suu Kyi, ex leader civile della Birmania e premio Nobel per la pace, è stata condannata a quattro anni di carcere dopo essere stata dichiarata colpevole di importazione illegale di walkie-tal ...Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni per aver importato un walkie-talkie in Myanmar. Per il Premio Nobel per la pace, l'accusa è importazione illegale.