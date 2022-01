Atalanta, chiusi due settori per la sfida contro l’Inter (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Atalanta ha annunciato che i settori Curva Sud Morosini e Distinti Sud, oltre al settore ospiti, rimarranno chiusi al pubblico in occasione della sfida al Gewiss Stadium contro l’Inter di domenica prossima. Effetto della decisione di limitare a 5.000 unità la presenza di tifosi sugli spalti, per la terza e la quarta giornata di ritorno della Serie A. Gli ex abbonati di Curva Sud hanno diritto in prelazione al posto in Curva Nord Pisani. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ha annunciato che iCurva Sud Morosini e Distinti Sud, oltre al settore ospiti, rimarrannoal pubblico in occasione dellaal Gewiss Stadiumdi domenica prossima. Effetto della decisione di limitare a 5.000 unità la presenza di tifosi sugli spalti, per la terza e la quarta giornata di ritorno della Serie A. Gli ex abbonati di Curva Sud hanno diritto in prelazione al posto in Curva Nord Pisani. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, chiusi due settori per la sfida contro l'#Inter - Sbisolo : RT @GerardoDAmico: Indignazione social per apertura scuole “dove si sta chiusi in classe per ore” e i 5000 allo stadio “dove la gente è all… - elvise1657 : RT @GerardoDAmico: Indignazione social per apertura scuole “dove si sta chiusi in classe per ore” e i 5000 allo stadio “dove la gente è all… - Antongiulio2 : RT @GerardoDAmico: Indignazione social per apertura scuole “dove si sta chiusi in classe per ore” e i 5000 allo stadio “dove la gente è all… - _D_a_s__ : RT @GerardoDAmico: Indignazione social per apertura scuole “dove si sta chiusi in classe per ore” e i 5000 allo stadio “dove la gente è all… -