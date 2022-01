Trieste, 17enne rapito e ucciso per gelosia dopo una lite per una ragazza. Arrestato un ventunenne (Di domenica 9 gennaio 2022) Il cadavere è stato rinvenuto sabato sera in un palazzo di via Rittmeyer. Presunto autore sentito nella notte avrebbe confessato. Indagini dei Carabinieri Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022) Il cadavere è stato rinvenuto sabato sera in un palazzo di via Rittmeyer. Presunto autore sentito nella notte avrebbe confessato. Indagini dei Carabinieri

