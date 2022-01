TOP10 DELLA SETTIMANA: SUL PODIO C’È POSTA PER TE, SOLITI IGNOTI E THE VOICE SENIOR (Di domenica 9 gennaio 2022) Bentornati a TOP10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti DELLA prima serata. Passiamo in rassegna la SETTIMANA dal 2 al 9 gennaio 2022. Domina il ritorno di C’è POSTA per Te, segue lo speciale DELLA Lotteria Italia dei SOLITI IGNOTI. Completa il PODIO le ugole di The VOICE SENIOR. Per una manciata di spettatori, quasi sul PODIO Tali e Quali. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Canale 5C’è POSTA per Te5.953.000 #2Rai1SOLITI IGNOTI Lotteria Italia5.186.000 #3Rai1The VOICE SENIOR3.904.000 #4Rai1Tali e Quali3.901.000 #5Rai1Il Ritorno di Mary ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 9 gennaio 2022) Bentornati a, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna ladal 2 al 9 gennaio 2022. Domina il ritorno di C’èper Te, segue lo specialeLotteria Italia dei. Completa ille ugole di The. Per una manciata di spettatori, quasi sulTali e Quali. PosizioneReteNome del programmaAscolto #1Canale 5C’èper Te5.953.000 #2Rai1Lotteria Italia5.186.000 #3Rai1The3.904.000 #4Rai1Tali e Quali3.901.000 #5Rai1Il Ritorno di Mary ...

Advertising

bubinoblog : TOP10 DELLA SETTIMANA: SUL PODIO C'È POSTA PER TE, SOLITI IGNOTI E THE VOICE SENIOR - AllMusicItalia : Nella classifica singoli della 1a settimana 2021 Marracash torna in vetta. Grande balzo in avanti per La coda del d… - fedeb065091 : RT @a_l_e_____: due singoli in top10 e l'ep secondo album più venduto...mi dispiace tanto per chi continua ancora a rosicare ma i risultati… - a_l_e_____ : due singoli in top10 e l'ep secondo album più venduto...mi dispiace tanto per chi continua ancora a rosicare ma i r… - RadioAirplay_it : #airplay #chart i 10 singoli indipendenti più ascoltati in #radio della settimana (Week 01.2022) •#1… -