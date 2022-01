Stadi a cinquemila per salvare la Supercoppa (Di domenica 9 gennaio 2022) La risposta dei club al governo: due gare con tribune semichiuse e mercoledì San Siro al 50%. Ma all'esecutivo potrebbe non bastare Leggi su quotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) La risposta dei club al governo: due gare con tribune semichiuse e mercoledì San Siro al 50%. Ma all'esecutivo potrebbe non bastare

Advertising

tvdellosport : ?? STADI: CAPIENZA A 5000 SPETTATORI L'assemblea straordinaria di Lega ha deliberato all'unanimità che in occasion… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Serie A, la decisione della Lega calcio: Nessuno stop, ma a gennaio stadi aperti solo per cinquemila spettatori. E domani torna… - ciccia61 : RT @tempoweb: Domani stadi confermati al 50% di capienza. Poi massimo 5mila spettatori fino alla sosta #SerieA #RomaJuventus #InterLazio #i… - ASR192711 : RT @tempoweb: Domani stadi confermati al 50% di capienza. Poi massimo 5mila spettatori fino alla sosta #SerieA #RomaJuventus #InterLazio #i… - Tg3web : Serie A, la decisione della Lega calcio: Nessuno stop, ma a gennaio stadi aperti solo per cinquemila spettatori. E… -