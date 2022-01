Scuola, il sondaggio di una studentessa: più di 300mila chiedono la Dad: “Torniamo a lezione delusi e preoccupati” (Di domenica 9 gennaio 2022) A quanto pare non basta l’allarme lanciato da presidi, sindacati e Regioni sul tema del rientro nelle scuole e dei rischi legati all’aumento dei contagi: ora arriva anche l’appello degli studenti stessi che devono ritornare in classe il 10 gennaio ma che a gran voce chiedono la didattica a distanza. Un sondaggio lanciato il 5 gennaio dalla 17enne Martina Toma, rappresentante d’istituto del liceo linguistico Ettore Palumbo di Brindisi, ha raggiunto in pochissime ore molti colleghi in ogni parte d’Italia attraverso il passaparola e grazie alla rete dei Rappresentanti di istituto della community ScuolaZoo. Finora hanno risposto in 325mila, il 92% dei quali, circa 300mila, si è detto favorevole alla Dad. “Un anno fa avremmo preferito tornare a Scuola in presenza, ma siamo rimasti a casa per il bene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) A quanto pare non basta l’allarme lanciato da presidi, sindacati e Regioni sul tema del rientro nelle scuole e dei rischi legati all’aumento dei contagi: ora arriva anche l’appello degli studenti stessi che devono ritornare in classe il 10 gennaio ma che a gran vocela didattica a distanza. Unlanciato il 5 gennaio dalla 17enne Martina Toma, rappresentante d’istituto del liceo linguistico Ettore Palumbo di Brindisi, ha raggiunto in pochissime ore molti colleghi in ogni parte d’Italia attraverso il passaparola e grazie alla rete dei Rappresentanti di istituto della communityZoo. Finora hanno risposto in 325mila, il 92% dei quali, circa, si è detto favorevole alla Dad. “Un anno fa avremmo preferito tornare ain presenza, ma siamo rimasti a casa per il bene ...

