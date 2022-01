Scoperta a Cipro “Deltacron”, la nuova variante mix di Delta e Omicron (Di domenica 9 gennaio 2022) Mentre tutta Europa è ancora nel pieno della “tempesta” Omicron una nuova variante si affaccia all’orizzonte. Le autorità sanitarie di Cipro hanno infatti individuato un ceppo del virus SarsCoV2 che combina le caratteristiche di Delta e Omicron e che, per questo, è stata ribattezzata “Deltacron”. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, docente di scienze biologiche all’Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Al momento sono già stati identificati 25 casi, ma i numeri reali potrebbero essere sensibilmente più alti. Intervistato dall’emittente Sigma TV, Kostrikis ha detto che “attualmente ci sono co-infezioni Omicron e Delta e abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Mentre tutta Europa è ancora nel pieno della “tempesta”unasi affaccia all’orizzonte. Le autorità sanitarie dihanno infatti individuato un ceppo del virus SarsCoV2 che combina le caratteristiche die che, per questo, è stata ribattezzata “”. Lo riporta l’agenzia Bloomberg, citando Leondios Kostrikis, docente di scienze biologiche all’Università die capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare. Al momento sono già stati identificati 25 casi, ma i numeri reali potrebbero essere sensibilmente più alti. Intervistato dall’emittente Sigma TV, Kostrikis ha detto che “attualmente ci sono co-infezionie abbiamo ...

