Sassuolo, i convocati per la sfida contro l'Empoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Sassuolo ha reso noto poco fa i convocati per la sfida contro l'Empoli: diversi gli assenti per Dionisi Il Sassuolo alle 14.30 scenderà in campo contro l'Empoli. La società neroverde ha reso noto poco fa i convocati di Dionisi. Diversi gli assenti, rientrano Scamacca e Frattesi. La lista completa: PORTIERI: Satalino, Consigli, Pegolo DIFENSORI: Rogerio, Muldur, Chiriches, Ayhan, Toljan, Ferrari, Tressoldi, Kyriakopoulos CENTROCAMPISTI: Aucelli, Frattesi, Maxime Lopez, Harroui, Abubakar ATTACCANTI: Scamacca, Raspadori, Defrel, Mata, Berardi L'articolo proviene da Calcio News 24.

