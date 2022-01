Ospina | «Sono molto contento per Rrahmani e Juan Jesus Nel calcio devi essere pronto a sfruttare le occasioni»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Nel post partita di Napoli-Sampdoria, ai microfoni di Dazn il portiere del Napoli, David. «Quello che oggi ha fatto la squadra è importantissimo, tutti i giocatori disponibili vanno avanti e fanno tutto per il Napoli. Era difficile, ma i tre puntiimportantissimi». Grande prestazione di tutta la squadra «Il bello delpronti perle opportunità,stanno facendobene, ora abbiamo anche Axel, con Koulibaly, serviranno nella seconda parte del campionato,per Amir e». Difficile mantenere la concentrazione quando non arriva nessun tiro in porta «Una caratteristica ...

