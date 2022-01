MOVIOLA – Roma-Juventus, De Ligt con la mano larga: Massa dice che non è rigore (Di domenica 9 gennaio 2022) Episodio da MOVIOLA nel corso del primo tempo di Roma-Juventus, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico i padroni di casa attaccano con grande convinzione e dopo un tiro dal limite dell’area la palla sbatte sul braccio largo di De Ligt. Per Massa non c’è nessun rigore perché prima c’è stata una deviazione sul piede del difensore olandese, ed è così. In ogni caso il braccio di De Ligt è molto largo, i dubbi restano. Il Var non interviene e mantiene la decisione di Massa: nessun calcio di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico i padroni di casa attaccano con grande convinzione e dopo un tiro dal limite dell’area la palla sbatte sul braccio largo di De. Pernon c’è nessunperché prima c’è stata una deviazione sul piede del difensore olandese, ed è così. In ogni caso il braccio di Deè molto largo, i dubbi restano. Il Var non interviene e mantiene la decisione di: nessun calcio di. SportFace.

