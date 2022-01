Luciana Littizzetto non è sola: l’appello della conduttrice è importante (Di domenica 9 gennaio 2022) Luciana Littizzetto si è esposta così come tante altre personalità. A breve l’occasione che può essere storica Sono tante le donne che come Luciana Littizzetto hanno scelto di aderire all’iniziativa. Molti i nomi importanti della cultura e dello spettacolo italiano. Luciana Littizzetto (Getty Images)Ci sono Dacia Maraini, Edith Bruck, Liliana Cavani, poi Michela Murgia, Melania Mazzucco, Silvia Avallone, Mirella Serri e Lia Levi. E ancora Andrée Ruth Shammah, Fiorella Mannoia, Stefania Auci, Sabina Guzzanti, Mariolina Coppola, Serena Dandini e tante altre. L’intento è uno e sono tutte spinte dalla convinzione che sia arrivato il momento dopo quasi ottant’anni: eleggere per la prima volta un Presidente della Repubblica ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 gennaio 2022)si è esposta così come tante altre personalità. A breve l’occasione che può essere storica Sono tante le donne che comehanno scelto di aderire all’iniziativa. Molti i nomi importanticultura e dello spettacolo italiano.(Getty Images)Ci sono Dacia Maraini, Edith Bruck, Liliana Cavani, poi Michela Murgia, Melania Mazzucco, Silvia Avallone, Mirella Serri e Lia Levi. E ancora Andrée Ruth Shammah, Fiorella Mannoia, Stefania Auci, Sabina Guzzanti, Mariolina Coppola, Serena Dandini e tante altre. L’intento è uno e sono tutte spinte dalla convinzione che sia arrivato il momento dopo quasi ottant’anni: eleggere per la prima volta un PresidenteRepubblica ...

