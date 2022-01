LIVE Inter-Lazio 2-1 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | Skriniar porta avanti i padroni di casa!

Leggi su oasport

74? Dentro Dzeko e Correa, fuori Lautaro Martinez e Sanchez nell'. 72? Giallo per Zaccagni e Radu per due falli nella stessa azione. 70? Colpo di testa di Pedro che non trova la. 68? Dentro Luis Alberto e Lucas Leiva, fuori Basic e Cataldi nella. 66? Gooooooooooooool,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, cross di Bastoni che trovache di testa trova la traversana,2-1. 64? Contropiede di Immobile che viene fermato da De Vrij. 62? Doppia occasione per Dumfries e Perisic, salvano Strakosha e Luiz Felipe. 60? Fallo di Zaccagni su, punizione pericolosa per l'. 58? Fuori Felipe Anderson, dentro ...