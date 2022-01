LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Al-Attiyah, indietro Danilo Petrucci (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33 auto – Inizia a delinearsi la graduatoria delle auto dopo i primi 121 chilometro. Carlos Sainz (Audi) ha preso per 4 secondi la leadership della classifica su Sébastien Loeb (Prodrive) ed 1 minuto e 50 su Henk Lategan (Toyota). Quinto posto per Al-Attiyah (Toyota), in pieno controllo della situazione. 10.30 MOTO – L’argentino Kevin Benavides comanda la classifica in sella alla KTM con 1’57” di vantaggio su un sempre più sorprendente Joan Barreda (Honda) e su Luciano Benavides (Husqvarna) a 5’37”. Una situazione di classifica in divenire dal momento che il francese Van Beveren (Yamaha), nono a 9’02” potrebbe diventare nuovo leader della classifica generale, considerando i ritardi Walkner e Saunderland. Attendiamo i riscontri finali. Danilo ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33– Inizia a delinearsi la graduatoria delledopo i primi 121 chilometro. Carlos Sainz (Audi) ha preso per 4 secondi la leadership della classifica su Sébastien Loeb (Prodrive) ed 1 minuto e 50 su Henk Lategan (Toyota). Quinto posto per Al-(Toyota), in pieno controllo della situazione. 10.30 MOTO – L’argentino Kevin Benavides comanda la classifica in sella alla KTM con 1’57” di vantaggio su un sempre più sorprendente Joan Barreda (Honda) e su Luciano Benavides (Husqvarna) a 5’37”. Una situazione di classifica in divenire dal momento che il francese Van Beveren (Yamaha), nono a 9’02” potrebbe diventare nuovo leader della classifica generale, considerando i ritardi Walkner e Saunderland. Attendiamo i riscontri finali....

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le auto al comando Mattias Ekström attardato Danil… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le moto al comando Toby Price attardato Copetti ne… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: Petrucci a caccia di rivincita si riaccende la sfida t… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: Petrucci a caccia di rivincita si riaccende la sfida tra le mo… -