L'Inter non si ferma e batte anche la Lazio (Di domenica 9 gennaio 2022) L'Inter si prende la rivincita sulla Lazio e centra l'ottavo successo consecutivo in campionato, tornando in vetta alla classifica a +1 sul Milan e con una gara da recuperare. A San Siro decide la rete di Skriniar dopo il botta e risposta tra Bastoni e Immobile: per la squadra dell'ex Inzaghi è il primo successo del 2022, gli uomini di Sarri invece non riescono a bissare il colpo dell'andata e restano fermi a quota 32 punti in classifica. Tanto equilibrio nelle prime battute di gara, poi i nerazzurri aumentano i ritmi e al 17' passano avanti grazie alla fiammata di Lautaro, ma il Var pizzica un paio di centimetri di fuorigioco dell'argentino e annulla la rete. L'Inter comunque continua a premere e alla mezz'ora sblocca con la staffilata di Bastoni dalla distanza che infila all'angolino Strakosha, miracoloso qualche istante prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter non Inter - Lazio 2 - 1: Immobile non basta a Sarri. Inzaghi torna primo L' Inter comincia il 2022 come aveva finito il 2021: con una vittoria. Dopo la partita saltata con il Bologna, la squadra di Inzaghi inizia bene il nuovo anno battendo la "sua" Lazio 2 - ...

Inter batte Lazio, colpo Salernitana a Verona La Lazio tenta il forcing finale ma non riesce a trovare il pareggio. Finisce 2 - 1 per l'Inter che centra l'ottava vittoria di fila in campionato, riprendendosi la vetta della classifica e con una gara ancora da recuperare.

Bologna-Inter, ecco perché non c'è la sconfitta a tavolino: quando si recupera Corriere dello Sport L'Inter non si ferma più, ottava vittoria consecutiva: battuta la Lazio 2-1 A San SIro l'Inter batte 2-1 la Lazio nel posticipo della 21ª giornata di Serie A. L'Inter passa alla mezz'ora grazie alla conclusione dalla distanza di Bastoni, che passa tra diverse gambe prima di ...

Risultati Serie A. Vincono Inter, Juve, Milan e Napoli. Polemica Udinese I nerazzurri difendono la vetta: 2-1 alla Lazio. Rimonta bianconera all'Olimpico: Roma battuta 3-4. Lo Spezia si aggiudica il match salvezza contro il Genoa (0-1). Ko dei friulani che prendono 6 gol d ...

