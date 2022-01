L'Inter batte 2-1 la Lazio e torna in vetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – A San Siro termina 2-1 la sfida tra Inter e Lazio, nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno in vantaggio al 30? con Bastoni, Immobile riaggancia al 35? il risultato. Poi, nella ripresa, Skriniar incorna al 67? il gol-vittoria e i nerazzurri tornano in cima alla classifica di Serie A, scavalcando di nuovo il Milan (che ha però giocato una gara in più). Inzaghi ritrova la sua ex, l'unica capace di batterlo in tutto il girone d'andata ma stavolta non viene fermato dal passato.La prima vera occasione dell'Inter si presenta presto, ma Perisic alza troppo la mira di testa. La svolta sembra arrivare al 17?, Lautaro infila in rete il suggerimento di Sanchez: dopo il controllo del Var, l'arbitro Pairetto annulla l'1-0 per fuorigioco dell'argentino. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – A San Siro termina 2-1 la sfida tra, nel posticipo della 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri vanno in vantaggio al 30? con Bastoni, Immobile riaggancia al 35? il risultato. Poi, nella ripresa, Skriniar incorna al 67? il gol-vittoria e i nerazzurrino in cima alla classifica di Serie A, scavalcando di nuovo il Milan (che ha però giocato una gara in più). Inzaghi ritrova la sua ex, l'unica capace dirlo in tutto il girone d'andata ma stavolta non viene fermato dal passato.La prima vera occasione dell'si presenta presto, ma Perisic alza troppo la mira di testa. La svolta sembra arrivare al 17?, Lautaro infila in rete il suggerimento di Sanchez: dopo il controllo del Var, l'arbitro Pairetto annulla l'1-0 per fuorigioco dell'argentino. La ...

