Koopmeiners |  «Settimana strana | ma ormai è così da due anni»

(Di domenica 9 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta Teun, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l’Udinese. Le sue parole: «È stata unaper noi, non abbiamo giocato col Torino, ma questa situazione va avanti da un paio d’, dobbiamo pensare soltanto al campo. Abbiamo avuto qualche giorno di pausa, ora dobbiamo dare il massimo e restare concentrati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista sarà titolare accanto al connazionale de Roon Teun Koopmeiners ha parlato a pochi minuti da Udinese-Atalanta: “È stata una settimana strana nella quale abbiamo scoperto poche ora fa ...Si torna in campo oggi per la 21ma giornata di Serie A. Si parte alle 12.30 con Venezia-Milan, il turno prosegue oggi con altre sette gare, prima di Torino-Fiorentina in programma domani alle 17 e Cag ...