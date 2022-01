Inter-Lazio 2-1

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’infila l’ottava vittoria di fila in campionato grazie ai gol di due difensori: Bastoni e Skriniar. L’italiano sblocca la partita con un gran tiro da fuori. Immobile fa 1-1 ma è lo slovacco (su cross dello stesso Bastoni) a siglare il definitivo 2-1. I nerazzurri tornano primi in classifica a +1 sul Milan con ancora un match da recuperare.sesta ferma a quota 32 insieme a Roma e Fiorentina ma i viola devono recuperare due partite. L’parte con un giro palla più incisivo rispetto agli ospiti e non è un caso che le prime occasioni siano di matrice nerazzurre. Prima De Vrij su corner manca di poco l’impatto, poi Perisic di testa su assist di Barella manda alto di un soffio e quindi Lautaro che il gol lo trova anche, su uno splendido assist verticale di Sanchez, ma l’arbitro col var annulla per un fuorigioco ...

MILANO - Il tecnico dell', Simone Inzaghi , si è presentato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la: " Volevamo rientrare con una vittoria e non era semplice perchè incontravamo una squadra con ...L'prova a partire con aggressività, laperò regge e ne fuori una partita non con tante occasioni ma buoni ritmi. La prima chance da notare sui taccuini è al 15' quando Barella disegna un ...Un'altra vittoria per l'Inter, che si conferma in vetta alla classifica della Serie A battendo per 2-1 la Lazio a San Siro. Simone Inzaghi batte per la prima volta il suo passato, ...Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Lazio in cui ha messo a referto un gol: "Sul gol volevo calciarla di prima, poi Brozovic ...