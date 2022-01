Incendio a New York, in fiamme un condominio del Bronx: 60 persone ferite, 19 morti di cui 9 bambini (Di domenica 9 gennaio 2022) Più di 60 persone ferite, di cui 19 morti tra i quali 9 bambini in quello che le autorità hanno descritto come l'Incendio più tragico della storia della... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 gennaio 2022) Più di 60, di cui 19tra i quali 9in quello che le autorità hanno descritto come l'più tragico della storia della...

Advertising

PietroLodi4 : RT @Agenzia_Italia: Maxi incendio nel Bronx, a New York. Almeno 19 morti tra cui 9 bambini - sulsitodisimone : RT @ultimoranet: New York ????: maxi incendio in un condominio del Bronx, almeno 19 morti tra cui 9 bimbi. ?? @ultimoranet - AlexBonoVox1 : RT @Agenzia_Italia: Maxi incendio nel Bronx, a New York. Almeno 19 morti tra cui 9 bambini - Agenzia_Italia : Maxi incendio nel Bronx, a New York. Almeno 19 morti tra cui 9 bambini - 85AleFrau : Maxi incendio nel Bronx, a New York. Almeno 19 morti tra cui 9 bambini -