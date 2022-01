Green Pass base o rafforzato per viaggiare in aereo, treno, nave e altri mezzi di trasporto (Di domenica 9 gennaio 2022) Green Pass: ecco le nuove regole per quanto riguarda i trasporti. Dai treni agli aerei, dove è richiesta la certificazione rafforzata. Ancora: le nuove norme di trasporto per i giovanissimi e quali mezzi può prendere chi non ha alcun Green Pass. Questione incerta per quanto riguarda i viaggi internazionali, dove è necessario seguire le regole del Paese di arrivo. Ecco un rapido riassunto, utile per fare un po’ di chiarezza. Leggi anche: Vaccino obbligatorio Over 50, oltre alla multa una tantum di 100 euro nuove sanzioni fino a 3mila euro Green Pass: nuove regole per i trasporti Per prima cosa segnaliamo la variazione sulla durata del Green Pass. A differenza di altre nazioni, in Europa, a partire dal 1 febbraio la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022): ecco le nuove regole per quanto riguarda i trasporti. Dai treni agli aerei, dove è richiesta la certificazione rafforzata. Ancora: le nuove norme diper i giovanissimi e qualipuò prendere chi non ha alcun. Questione incerta per quanto riguarda i viaggi internazionali, dove è necessario seguire le regole del Paese di arrivo. Ecco un rapido riassunto, utile per fare un po’ di chiarezza. Leggi anche: Vaccino obbligatorio Over 50, oltre alla multa una tantum di 100 euro nuove sanzioni fino a 3mila euro: nuove regole per i trasporti Per prima cosa segnaliamo la variazione sulla durata del. A differenza di altre nazioni, in Europa, a partire dal 1 febbraio la ...

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - borghi_claudio : Confermo. Per tutta Italia gente non vaccinata o vaccinati con green pass in scadenza (milioni) si avvicinano ai po… - GuidoDeMartini : ???? GENOVA ???? Ecco la protesta degli studenti contro il green pass! #supergreenpass - akipopilo : RT @borghi_claudio: E per cosa si impedirebbe ad un Parlamentare di raggiungere Camera e Senato? Per paura del contagio? Uno che ha fatto u… - tersicoreo : @cicciogia Strano, a me è arrivato un nuovo green pass (ma non era stato disattivato il vecchio) che alla scansione… -