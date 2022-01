Frollini Cocco & Lime | un brivido di piacere nel gelido inverno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 gennaio 2022) Fuori il gelo, nel cuore, però, l’attesa dell’estate ci sostiene verso l’inizio di una nuova stagione: consolatevi con questi, sono straordinari. Un impasto friabile, un profumo fresco e avvolgente, un retrogusto agrumato, una dolcezza delicata: ecco in breve una rapida descrizione di questi dolcetti. Ma non basta a raccontare la golosità che sprigionano fin al primo morso! Facilissimi da realizzare, si infornano in meno di 10 minuti. Spariranno in un baleno, ma se così non fosse, potete conservarli in un contenitore a chiusura ermetica per lungo tempo, manterranno inalterata la loro fragranza! Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per 40 biscotti circa procuratevi: uovo, 1 burro ...