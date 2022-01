Formazioni ufficiali Udinese Atalanta | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

Udinese-Atalanta, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, De Maio, Nuytinck; Perez, Molina, Walace, Udogie, Pussetto; Beto, Deulofeu. All. Cioffi

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini