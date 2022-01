Ezio Frigerio: «Ho messo in scena il mondo» (Di domenica 9 gennaio 2022) Dagli allestimenti della Scala ai lavori con Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. Il più grande creatore teatrale italiano si racconta, tra grandezze e nostalgie: «Oggi si assiste allo scempio dell’opera lirica». Ad ascoltare Ezio Frigerio raccontare il suo Novecento lo si immagina tra le tigri di Mompracem o in un deserto dei Tartari. Oppure a sfuggire la linea d’ombra, come un personaggio di un romanzo di Joseph Conrad. Invece il nostro più grande scenografo, l’unico a essere stato chiamato in tutti i teatri del mondo, da Buenos Aires a Pechino, a 91 anni è nella sua casa di Erba in una mattinata di sole invernale a raccontare quella che ha definito «quasi un’autobiografia», Io sono un mago appena uscita per Baldini+Castoldi. Un viaggio avventuroso dai set dell’età d’oro del cinema italiano all’inaspettate viscere del Piccolo di ... Leggi su panorama (Di domenica 9 gennaio 2022) Dagli allestimenti della Scala ai lavori con Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica. Il più grande creatore teatrale italiano si racconta, tra grandezze e nostalgie: «Oggi si assiste allo scempio dell’opera lirica». Ad ascoltareraccontare il suo Novecento lo si immagina tra le tigri di Mompracem o in un deserto dei Tartari. Oppure a sfuggire la linea d’ombra, come un personaggio di un romanzo di Joseph Conrad. Invece il nostro più grande scenografo, l’unico a essere stato chiamato in tutti i teatri del, da Buenos Aires a Pechino, a 91 anni è nella sua casa di Erba in una mattinata di sole invernale a raccontare quella che ha definito «quasi un’autobiografia», Io sono un mago appena uscita per Baldini+Castoldi. Un viaggio avventuroso dai set dell’età d’oro del cinema italiano all’inaspettate viscere del Piccolo di ...

