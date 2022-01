Dove abita Pamela Camassa? Ecco il nido d’amore con Filippo Bisciglia (Di domenica 9 gennaio 2022) Avete mai visto la casa di Pamela Camassa? Ecco Dove vive la showgirl insieme al fidanzato Filippo Bisciglia. Pamela Camassa e Filippo Bisciglia formano una della coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Innamoratissimi da tantissimi anni, vivono con semplicità una relazione che è molto apprezzata dai fan che di Filippo e Pamela L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Avete mai visto la casa divive la showgirl insieme al fidanzatoformano una della coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Innamoratissimi da tantissimi anni, vivono con semplicità una relazione che è molto apprezzata dai fan che diL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

