Cuadrado ammonito | salta la Supercoppa contro l’Inter!

(Di domenica 9 gennaio 2022)lal’Inter. L’esterno colombiano non sarà a disposizione di Allegri Arriva un’altra pesantissima tegola per Massimiliano Allegri nel primo tempo di Roma Juve. Dopo aver perso Chiesa per infortunio, i bianconeri dovranno fare a meno anche dinel prossimo match, laitalianal’Inter che assegnerà il primo trofeo della stagione. Il laterale colombiano era diffidato ed è statonel finale di primo tempo:sarà squalificato e salterà Inter Juventus di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

