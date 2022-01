Covid Italia, Ricciardi: “Non prevedo lockdown ma misure locali” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Non prevedo un lockdown, ma una serie di misure restrittive” contro l’aumento dei casi di Covid-19 in Italia. Lo ha detto il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, nella trasmissione ‘Controcorrente’ di Rete 4. L’ipotesi di misure restrittive è “in accordo ormai con quello che succede da un anno: a seconda del numero dei casi e della pressione sui sistemi sanitari ci saranno delle zone che prevederanno delle restrizioni, ma non certamente in tutto il Paese”. Secondo Ricciardi, “non ci sarà un nuovo lockdown nazionale, ma una serie di misure restrittive a seconda del numero dei casi ma non in tutto il Paese. E’ molto probabile che nelle prossime settimane le regioni saranno gialle e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) “Nonun, ma una serie direstrittive” contro l’aumento dei casi di-19 in. Lo ha detto il consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter, nella trasmissione ‘Controcorrente’ di Rete 4. L’ipotesi direstrittive è “in accordo ormai con quello che succede da un anno: a seconda del numero dei casi e della pressione sui sistemi sanitari ci saranno delle zone che prevederanno delle restrizioni, ma non certamente in tutto il Paese”. Secondo, “non ci sarà un nuovonazionale, ma una serie direstrittive a seconda del numero dei casi ma non in tutto il Paese. E’ molto probabile che nelle prossime settimane le regioni saranno gialle e ...

