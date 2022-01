Cosa c' è dietro i tremila miliardi di Apple

Advertising

FBiasin : Quando vincono tutti i tuoi inseguitori puoi fare solo una cosa: stare al passo. E se per una sera si fermano que… - olivahseyes : RT @genshyen: il nostro “evil” twin aveva un vero motivo per dirci di non fidarci degli archon se lui è già arrivato alla fine dei mondi si… - lololol18377602 : @zanzinian mass formation psychosis, ecco tutta la questione, il perché della cattiveria dei droni, che fanno il 50… - carlo79e : @theboss_1908 @burattinaio0 Ma firmata di cosa? Ha detto solo una cosa vera eravamo dietro 7 punti e ci davano per… - axelvento999 : RT @FBiasin: Quando vincono tutti i tuoi inseguitori puoi fare solo una cosa: stare al passo. E se per una sera si fermano quelli davanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dietro

Micromega

Non mi rendevo conto chequei profili, c'erano persone vere'. Ma la maggior parte dei follower sono spariti, cancellati i profili, i commenti, l'odio. Solo i like e i cuoricini sono rimasti.Ha comunicato tanto, inviando email agli altri detenuti e scrivendo sul giornale 'le sbarre'.gli aspetta?immagina per se stesso e per la sua famiglia? Qualcuno ipotizza che non ...La gestione della sanità siciliana in un tempo di pandemia ha evidenziato tutte le criticità, problemi che affondano le radici in anni ed anni di approssimazione ma che ha visto in questi ultimi due a ...Virtualmente già ceduto il mediano al Südtirol per 100mila euro, dal Padova potrebbe arrivare uno tra gli "ex" Terrani, Santini e Biasci ...