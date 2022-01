Come preparare il finto Pistacchio: nessuna differenza dall’originale. Prova! (Di domenica 9 gennaio 2022) Alcune volte succede che abbiamo voglia di preparare qualcosa di sfizioso ma, controllando nelle varie ricette, in casa mancano alcuni ingredienti. Qui di seguito posso servirvi la soluzione giusta se in casa vi manca del Pistacchio o meglio, per essere più precisi, la farina di Pistacchio. Per ricreare una “finta” farina di Pistacchio, ugualmente buona, basta solo avere alcune foglie di spinaci e un po’ di tempo a disposizione. Vedrete che questa ricetta si rivelerà utilissima e non vi farà rimpiangere quella “originale”. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 3 bicchieri e mezzo di farina 1 tazza e mezza di zucchero 300 ml di olio vegetale 150 gr di spinaci 2 bustine di vaniglia 300 ml di latte 2 bustine di lievito per dolci 4 uova Procedimento La prima cosa da fare è quella di pulire gli spinaci e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 9 gennaio 2022) Alcune volte succede che abbiamo voglia diqualcosa di sfizioso ma, controllando nelle varie ricette, in casa mancano alcuni ingredienti. Qui di seguito posso servirvi la soluzione giusta se in casa vi manca delo meglio, per essere più precisi, la farina di. Per ricreare una “finta” farina di, ugualmente buona, basta solo avere alcune foglie di spinaci e un po’ di tempo a disposizione. Vedrete che questa ricetta si rivelerà utilissima e non vi farà rimpiangere quella “originale”. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 3 bicchieri e mezzo di farina 1 tazza e mezza di zucchero 300 ml di olio vegetale 150 gr di spinaci 2 bustine di vaniglia 300 ml di latte 2 bustine di lievito per dolci 4 uova Procedimento La prima cosa da fare è quella di pulire gli spinaci e ...

Advertising

racheleraimonds : Passerò la giornata a guardare la neve che cade, come se non avessi mille esami da preparare - albx87 : Sto pensando di schedulare qualche live su twitch (credo da febbraio) in cui provare a preparare una sorta di works… - InfinitoIsacco : RT @dukana2: #Nucleare, i #pennivendoli di #regime dittatoriale fossile #Eni ??preparano il terreno. E tanti saluti a #GretaThunberg ??PEZZ… - Accipicchina : La Crostata con confettura e crema namelaka è il dolce che vi consiglio di preparare come dolce della domenica. Una… - pompeosounds : @GabrieleMuccino come ci dobbiamo preparare per queste ultime due puntate? fazzoletti o ansiolitici? facci sapere… -