Calciomercato Sampdoria, tanti obiettivi in lista: c’è il problema formula (Di domenica 9 gennaio 2022) La Sampdoria ha tanti obiettivi per il Calciomercato di gennaio, ma il problema per concretizzarli è la formula delle trattative Non sono pochi i nomi sul taccuino della Sampdoria per quanto riguarda il mercato in entrata: Conti, Lykogiannis, Grifo, Pablo Mari, Aebischer, Man, Sepe e via discorrendo. L’obiettivo della dirigenza doriana è rafforzarsi il più possibile, ma c’è un ostacolo. Come riporta Il Secolo XIX, il problema è la formula. La Sampdoria non può impegnarsi oltre giugno. Antonio Romei, Alberto Bosco e il collegio sindacale, stanno cercando di uscire da questo imbuto. Molto dipenderà anche dalle cessioni degli esuberi: Verre, Murru, Torregrossa. E si spera uno, massimo due, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Lahaper ildi gennaio, ma ilper concretizzarli è ladelle trattative Non sono pochi i nomi sul taccuino dellaper quanto riguarda il mercato in entrata: Conti, Lykogiannis, Grifo, Pablo Mari, Aebischer, Man, Sepe e via discorrendo. L’obiettivo della dirigenza doriana è rafforzarsi il più possibile, ma c’è un ostacolo. Come riporta Il Secolo XIX, ilè la. Lanon può impegnarsi oltre giugno. Antonio Romei, Alberto Bosco e il collegio sindacale, stanno cercando di uscire da questo imbuto. Molto dipenderà anche dalle cessioni degli esuberi: Verre, Murru, Torregrossa. E si spera uno, massimo due, ...

