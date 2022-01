Basket, Serie A1 2021/2022, Fortitudo Bologna-Varese 101-94: cronaca e tabellino (Di domenica 9 gennaio 2022) La Fortitudo Kigili Bologna ha superato Openjobmetis Varese mediante il punteggio di 101-94, al termine della disputa valevole per la quindicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Padroni di casa in festa per il successo in conclusione della sfida salvezza al PalaDozza, utile come riscatto dopo la triste resa nella stracittadina con la Virtus. Benzing innegabilmente Mvp, straordinario in fase realizzativa: 29 punti di talento puro e applicazione, letteralmente incontenibile nei momenti decisivi. Varese avanti a meno di 1? dal termine del match, ma Bologna devastante con i suoi uomini offensivi. Affermazione fondamentale per la Fortitudo, mentre dolorosa resa per Varese. COME VEDERE LA ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) LaKigiliha superato Openjobmetismediante il punteggio di 101-94, al termine della disputa valevole per la quindicesima giornata dellaA1di. Padroni di casa in festa per il successo in conclusione della sfida salvezza al PalaDozza, utile come riscatto dopo la triste resa nella stracittadina con la Virtus. Benzing innegabilmente Mvp, straordinario in fase realizzativa: 29 punti di talento puro e applicazione, letteralmente incontenibile nei momenti decisivi.avanti a meno di 1? dal termine del match, madevastante con i suoi uomini offensivi. Affermazione fondamentale per la, mentre dolorosa resa per. COME VEDERE LA ...

