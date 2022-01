Arriva un altro aumento sulle pensioni: data e cifre (Di domenica 9 gennaio 2022) Le prime due mensilità si fermano al +1,6%. Poi scatta il conguaglio con il nuovo aumento: ecco quando Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) Le prime due mensilità si fermano al +1,6%. Poi scatta il conguaglio con il nuovo: ecco quando

Advertising

ItaliaTeam_it : Una garanzia Dom! ???? Nella gara sprint di Sigulda arriva un altro terzo posto in Coppa del Mondo per Dominik Fisch… - AlbertoBagnai : Le raffinate assonanze del caso! Ieri parlavamo degli científicos (qui: - DiMarzio : Il @1913parmacalcio si regala un altro esterno: arriva #Costa dal @sscnapoli in prestito con diritto @SkySport @Lega_B #calciomercato - realiroberto : @Overbite71 pesci rossi, non siete altro che persone con la memeoria di un pesce rosso. Quanti giorni di lockdown f… - Erminio71890018 : @stefanese1961 @Pontifex_it Tornando Indietro e per molto Tenpo si arriva ad un 'adamo' con Coda e Peli. E' quella… -