Almeno 44 i morti per la bufera di neve in Pakistan (Di domenica 9 gennaio 2022) Sale ad Almeno 44 morti e Almeno 41 feriti il bilancio provvisorio delle bufere di neve e del gelo che si sono abbattuti negli ultimi giorni su varie parti del Pakistan, secondo l'ultimo bollettino ufficiale. Nello stesso Punjab altre 7 persone sono morte per il crollo di un tetto, sotto al peso della neve. Altre 12 persone hanno perso la vita e 29 sono rimaste ferite nel distretto nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l'Afghanistan, in conseguenza delle nevicate ma anche delle piogge. Infine, due bambini sono morti per il crollo di un tetto nel Beluchistan. Ma il bilancio delle bufere comprende anche una moria di animali, la distruzione o il danneggiamento di molte abitazioni, danni gravi a strade e altre infrastrutture, blocco della ...

