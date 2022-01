Vaccini, da oggi in vigore l'obbligo per gli over 50 (Di sabato 8 gennaio 2022) Il nuovo decreto è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta ufficiale. Ecco cosa rischia chi non si vaccina Le notizie di oggi, 8 gennaio: dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale nella serata di ieri, entra oggi in vigore l'ultimo decreto del governo sulle misure anti - covid, che include l' obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Entro il primo ... Leggi su editorialedomani (Di sabato 8 gennaio 2022) Il nuovo decreto è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta ufficiale. Ecco cosa rischia chi non si vaccina Le notizie di, 8 gennaio: dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale nella serata di ieri, entrainl'ultimo decreto del gno sulle misure anti - covid, che include l'vaccinale per chi ha più di 50 anni. Entro il primo ...

