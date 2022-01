Traffico Roma del 08-01-2022 ore 19:30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il Traffico è stata riaperta al transito la galleria Giovanni XXIII rimasta chiusa a scendere ovverosia le via della Pineta Sacchetti direzione Stadio Olimpico suonare a causa di un incidente ora non ci sono più problemi anche sulla restante rete viaria cittadina non si evidenzia impedimenti di rilievo riaperto il piazzale Ugo La Malfa rimasto chiuso per le conseguenze di un incidente la polizia locale Ci segnano ancora un incidente all’esquilino all’incrocio tra Viale Manzoni via Emanuele Filiberto inevitabili le ripercussioni questa notte alle celebrazioni per i 122 anni della società sportiva Lazio l’appuntamento per i sostenitori biancocelesti n Prati in piazza della Libertà a partire dalle ore 23 probabili ripercussioni per il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ultimo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità ilè stata riaperta al transito la galleria Giovanni XXIII rimasta chiusa a scendere ovverosia le via della Pineta Sacchetti direzione Stadio Olimpico suonare a causa di un incidente ora non ci sono più problemi anche sulla restante rete viaria cittadina non si evidenzia impedimenti di rilievo riaperto il piazzale Ugo La Malfa rimasto chiuso per le conseguenze di un incidente la polizia locale Ci segnano ancora un incidente all’esquilino all’incrocio tra Viale Manzoni via Emanuele Filiberto inevitabili le ripercussioni questa notte alle celebrazioni per i 122 anni della società sportiva Lazio l’appuntamento per i sostenitori biancocelesti n Prati in piazza della Libertà a partire dalle ore 23 probabili ripercussioni per il ...

