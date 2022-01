Nuovo rinforzo in casa Sampdoria: può esordire subito con il Napoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Tomas Rincon è un Nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista venezuelano arriva a titolo temporaneo dal Torino. Superate le visite mediche nella giornata di ieri, Rincon è pronto ad unirsi al gruppo squadra in vista della trasferta di Napoli. FOTO: Imago – Rincon Domani alle ore 16:30 i blucerchiati affronteranno gli uomini di Spalletti al Maradona. La sensazione è che Rincon possa esordire già all’ombra del Vesuvio, visti i numerosi indisponibili alla corte di D’Aversa (Candreva, Damsgaard e Verre su tutti). Rincon chiude, almeno momentaneamente, l’esperienza in granata con il seguente bottino: 158 presenze e 7 goal. In carriera ha vestito anche la maglia della Juventus nel 2017. Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Tomas Rincon è ungiocatore della. Il centrocampista venezuelano arriva a titolo temporaneo dal Torino. Superate le visite mediche nella giornata di ieri, Rincon è pronto ad unirsi al gruppo squadra in vista della trasferta di. FOTO: Imago – Rincon Domani alle ore 16:30 i blucerchiati affronteranno gli uomini di Spalletti al Maradona. La sensazione è che Rincon possagià all’ombra del Vesuvio, visti i numerosi indisponibili alla corte di D’Aversa (Candreva, Damsgaard e Verre su tutti). Rincon chiude, almeno momentaneamente, l’esperienza in granata con il seguente bottino: 158 presenze e 7 goal. In carriera ha vestito anche la maglia della Juventus nel 2017.

